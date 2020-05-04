Госсекретарь США обмолвился, что коронавирус создали китайцы

Главное: По словам Государственного секретаря США Майка Помпео, разведка США располагает доказательствами того, что распространение коронавирусного заболевания COVID-19 началось из китайской лаборатории в Ухане. При этом он сделал противоречивое заявление относительно искусственного происхождения коронавируса.

Детали: Как заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в интервью ABC News, «существует значительное количество доказательств того, что это вышло из той лаборатории в Ухане». При этом, как сообщает «Украинская правда», он добавил: «Лучшие эксперты до сих пор думают, что это было сделано человеком. У меня нет причин не верить этому».

Однако, когда интервьюер указал на то, что выводы спецслужб США свидетельствуют об обратном, Помпео тут же изменил свою точку зрения: «Я видел, что говорит разведывательное сообщество. У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».

Отметим, что Государственный департамент США пока не объяснил, как следует понимать слова своего руководителя.

Как сообщает LB.ua, он также напомнил, что Китай и раньше заражал мир вирусами. «Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории», — заявил дипломат, обвинив Коммунистическую партию этой страны в противодействии расследованию происходящего.

В тему: 17 марта 2020 года украинский профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Дмитрий Иванов выразил убеждение, что коронавирус, который привел к пандемии заболевания COVID-19 в мире создан людьми — в США на основе штамма из Китая.

6 апреля американский сенатор Тед Круз обвинил Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса в потворстве Китаю относительно распространения коронавируса.

3 мая в интервью журналистам Китай в распространении коронавируса также обвинил президент США Дональд Трамп. «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», — заявил американский лидер.

Подробнее о том, кто создал коронавирус, можно прочитать здесь.