Польша вновь начала выдавать рабочие визы украинцам: что нужно знать

Главное: Польша возобновляет выдачу рабочих виз украинцам. Но существуют ограничения.

Детали: В понедельник, 4 мая, стало известно, что Польша вновь начала выдавать рабочие визы украинцам, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Посольство Польши сообщает, что «в начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок».

Украинцам говорят, что для того, чтобы подать документы для получения рабочей визы в Польше, им нужно зарегистрироваться в электронной системе e-konsulat.

Другие визы для граждан нашей страны пока выдавать не планируют.

В тему 21 апреля 2020 года стало известно, что Евросоюз готовится открыть границы для части украинских заробитчан. Кого впустят?

24 марта 2020 года сообщалось, что в Польше начинается тотальная антикоронавирусная слежка за людьми. Если вышел из-под контроля - штраф