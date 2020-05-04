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Участники НАТО провели тайную встречу перед лицом второй волны эпидемии коронавируса, – СМИ

Участники НАТО провели тайную встречу перед лицом второй волны эпидемии коронавируса, – СМИ

Главное: В преддверии второй волны коронавируса, которая ожидается осенью, участники НАТО провели секретную встречу во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. По результатам встречи было решено создать план противодействия новой пандемии.

Детали: Североатлантический альянс опасается второй волны коронавируса этой осенью и разрабатывает план действий на этот случай. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкие СМИ, послы стран НАТО на прошлой неделе провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, на которой было решено немедленно начать подготовку плана действий. Ожидается, что он будет принят на встрече министров обороны уже в июне.

По данным журналистов, в ходе совещания Столтенберг заявил, что более скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в Альянсе и предложил проводить общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство поддержки и закупок НАТО.

В тему: В апреле 2020 года директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун спрогнозировал, что в ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавирусной болезни COVID-19. При этом он допустил, что она будет значительно слабее первой.

По мнению немецкого врача-вирусолога, инфекциониста Мартина Штюрмера, у болезни может быть не только вторая, но и третья волна.

Тэги: Германия, болезнь, здоровье, эпидемия, мир, НАТО, Йенс Столтенберг, коронавирус

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