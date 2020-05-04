Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи

Главное: Православные украинцы готовы выйти на молебны и протесты, как это было в Черногории. В сети опубликован опрос.
Детали: Верующие Украинской Православной Церкви готовы защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи.
Как сообщает Центр информации УПЦ, пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии на своей странице в Facebook опубликовала опрос, согласно которому 95% его участников готовы выйти на защиту Киево-Печерской лавры в случае, если начнется процесс ее передачи.
«Готовы ли вы выйти на защиту православных святынь по примеру народа Черногории (с соблюдением норм карантина), в случае рассмотрения и поддержки президентом Украины В. Зеленским петиции о незаконной передаче Киево-Печерской лавры искусственно созданной религиозной организации ПЦУ?», — сказано в опросе.
Большинство проголосовавших выразили готовность выйти на подобные акции. Всего в опросе на настоящий момент приняли участие 5,7 тыс. человек.
В тему: Украинцы собирают подписи, чтобы не передавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ.
У монахов УПЦ хотят отнять Киево-Печерскую лавру — петиция набрала 25 тыс подписей.