Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Власти двух туристических мекк начали смягчать условия карантина. Но не для всех

Власти двух туристических мекк начали смягчать условия карантина. Но не для всех

Главное: Руководство Египта и Болгарии приняло решение о смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Это связано с миллиардными убытками, которые терпит туристическая отрасль. В то же время послабления на данный момент коснутся лишь местных жителей.

Детали: Правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что они будут заполнены не более чем на 25%, сообщает «Украинская правда». Ожидается, что это ограничение будет действовать до конца мая. А в июне заполняемость увеличат до 50%.

Также гостиницы должны будут предпринять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов: в них на постоянной основе должен будет присутствовать врач, работники при входе будут проходить экспресс-тесты, а отдыхающие — регулярно мерить температуру. Также в заведениях должны быть установлены дезинфицирующие средства.

При этом запрещается устраивать массовые мероприятия и выставлять пищу по принципу шведского стола.

Такое решение вызвано огромными убытками, которые несет туристическая отрасль страны из-за пандемии коронавируса. Как утверждается, каждый месяц египетское государство теряет около $1 миллиарда.

Как сообщает «Европейская правда», к смягчению карантинных мер готовятся также в Болгарии. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на премьер-министра Бойко Борисова, уже в среду, 6 мая, будут убраны контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки, а впоследствии будут сняты и другие ограничения.

В частности, ожидается, что после проверок региональными инспекциями здравоохранения и агентством по безопасности пищевых продуктов возобновят работу бары и рестораны. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки. «Также будут открыты бассейны с соблюдением всех мер безопасности — дезинфицирующие средства в раздевалках, (соблюдение) безопасного расстояния», — объяснил Борисов.

В тему: 31 марта 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости ослабления карантинных мер.

24 апреля власти Чехии сняли запрет на свободное перемещение по стране. Также Чехия стала первой страной в Европе, которая решила открыть границы для свободного выезда своих граждан, в том числе и на отдых в другие страны.

1 мая в Черкассах отменили жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официально объявленной правительством даты — 11 мая.

2 мая существенно ослабить карантинные ограничения решили и власти Испании.

О том, как мир выходит из изоляции, можно прочитать здесь.

Тэги: здоровье, эпидемия, мир, карантин, Египет, Болгария, коронавирус

Комментарии

Статьи

04.05.20 10:06

Курортный сезон 2020: каким он будет?

Автор: Михаил Масонов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
03.05.20 08:05

«Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Таяние ледников и отдаление Луны высвободит новые смертельные вирусы
04.05.20 10:55

Таяние ледников и отдаление Луны высвободит новые смертельные вирусы

Автор: РБК, Сyberleninka.ru, Спутник, Страна

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Украинцев предупредили о четырехдневных грозах

Украинцев предупредили о четырехдневных грозах
04.05.20 07:32
1128
Последние новости
04.05.20 11:04

В Украине пошел майский снег
04.05.20 10:54

Участники НАТО провели тайную встречу перед лицом второй волны эпидемии коронавируса, – СМИ
04.05.20 10:41

В Беларуси Церковь будет совершать службы без прихожан
04.05.20 10:12

Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи
04.05.20 10:01

Грузовик смял автомобиль в Днепропетровской области: погибли люди
04.05.20 09:33

Власти двух туристических мекк начали смягчать условия карантина. Но не для всех
04.05.20 09:00

Уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок
Фото и Видео
В Украине пошел майский снег
В Украине пошел майский снег
В Украине пошел майский снег
В Украине пошел майский снег
Грузовик смял автомобиль в Днепропетровской области: погибли люди
Грузовик смял автомобиль в Днепропетровской области: погибли люди
Уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок
Уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок
Во Франции решили продлить тотальный карантин
Во Франции решили продлить тотальный карантин
В антикарантинные Черкассы ввели военную технику и бойцов
В антикарантинные Черкассы ввели военную технику и бойцов
В России сняли с эфира скандальную программу о чипизации и манипуляции населением
В России сняли с эфира скандальную программу о чипизации и манипуляции населением
В США покажут фильм о причастности Байдена и Сороса к событиям на Майдане
В США покажут фильм о причастности Байдена и Сороса к событиям на Майдане
Под окнами Зеленского протестовали недовольные карантином предприниматели
Под окнами Зеленского протестовали недовольные карантином предприниматели
Украинские медики продолжают массово заражаться коронавирусом
Украинские медики продолжают массово заражаться коронавирусом
В Киеве произошло жестокое нападение на ромов. Не пожалели даже беременную
В Киеве произошло жестокое нападение на ромов. Не пожалели даже беременную
fraza.ua
Новости блогосферы
03.05.20 19:51

Зеленский потерял власть: ни мэры, ни бизнесмены, ни обычные люди ему больше не подчиняются
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.