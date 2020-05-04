Власти двух туристических мекк начали смягчать условия карантина. Но не для всех

Главное: Руководство Египта и Болгарии приняло решение о смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Это связано с миллиардными убытками, которые терпит туристическая отрасль. В то же время послабления на данный момент коснутся лишь местных жителей.

Детали: Правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что они будут заполнены не более чем на 25%, сообщает «Украинская правда». Ожидается, что это ограничение будет действовать до конца мая. А в июне заполняемость увеличат до 50%.

Также гостиницы должны будут предпринять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов: в них на постоянной основе должен будет присутствовать врач, работники при входе будут проходить экспресс-тесты, а отдыхающие — регулярно мерить температуру. Также в заведениях должны быть установлены дезинфицирующие средства.

При этом запрещается устраивать массовые мероприятия и выставлять пищу по принципу шведского стола.

Такое решение вызвано огромными убытками, которые несет туристическая отрасль страны из-за пандемии коронавируса. Как утверждается, каждый месяц египетское государство теряет около $1 миллиарда.

Как сообщает «Европейская правда», к смягчению карантинных мер готовятся также в Болгарии. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на премьер-министра Бойко Борисова, уже в среду, 6 мая, будут убраны контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки, а впоследствии будут сняты и другие ограничения.

В частности, ожидается, что после проверок региональными инспекциями здравоохранения и агентством по безопасности пищевых продуктов возобновят работу бары и рестораны. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки. «Также будут открыты бассейны с соблюдением всех мер безопасности — дезинфицирующие средства в раздевалках, (соблюдение) безопасного расстояния», — объяснил Борисов.

В тему: 31 марта 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости ослабления карантинных мер.

24 апреля власти Чехии сняли запрет на свободное перемещение по стране. Также Чехия стала первой страной в Европе, которая решила открыть границы для свободного выезда своих граждан, в том числе и на отдых в другие страны.

1 мая в Черкассах отменили жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официально объявленной правительством даты — 11 мая.

2 мая существенно ослабить карантинные ограничения решили и власти Испании.

О том, как мир выходит из изоляции, можно прочитать здесь.