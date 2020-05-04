Можно поучиться: каждому жителю Гонконга бесплатно выдадут многоразовую маску от коронавируса

Главное: Все жители Гонконга бесплатно получат многоразовые маски на период пандемии коронавируса. Так решили власти специального административного района Китая.

Детали: Власти Гонконга (специальный административный район Китая) решили раздать всем жителям (а это 7,5 миллионов человек) бесплатные многоразовые маски на период пандемии коронавируса.

Как пишут местные СМИ, такие маски можно стирать до шестидесяти раз.

При этом отмечается, что за прошедшие дни в Гонконге «не было выявлено ни одного случая заражения».

Всего коронавирусом тут заболели 1 039 людей, а скончались четыре человек.

В тему 1 мая 2020 года стало известно, что ученые выяснили, для кого коронавирус представляет смертельную опасность.

30 апреля 2020 года сообщалось, что китайские ученые объяснили, почему люди повторно заболевают коронавирусом.