Украинцев предупредили о четырехдневных грозах

Главное: В Украине несколько дней будут идти грозовые дожди. Об этом говорят синоптики.

Детали: В Гидрометцентре предупредили, что в ближайшие дни, 4-7 мая, по всей Украине будут идти грозовые дожди.

Осадки по стране могут стихнуть лишь к выходным.

Днем будет тепло: до плюс 13-21, а ночью ожидается до 5-13 тепла.

Украинцев предупреждают о сильном ветре и граде.

В Киеве пройдут дожди с грозами: днем будет 16-18 тепла, а ночью плюс 9-11.

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