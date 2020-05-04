Экс-глава Офиса Зеленского намекнул на досрочные президентские выборы этой осенью

Главное: В соцсетях заговорили о досрочных президентских выборах. Предполагается, что они могут пройти осенью 2020 года и участвовать в них, кроме Зеленского, будет известный юрист Андрей Портнов.

Детали: Экс-главы Офиса президента Андрей Богдан очень неоднозначно прокомментировал недавний пост Андрея Портнова. По его словам, Портнов слишком рано включился в предвыборную гонку.

По мнению Богдана досрочные президентские выборы могут пройти осенью, судя по всему, 2020 года. «Осенью, сказано же, осенью!», — написал Богдан.

Ранее Портнов написал в своем посте, что президент упустил время и возможности с монофракцией решить ряд первостепенных вопросов. Завершил свою оценку Портнов словами о том, что президентские выборы могут пройти раньше конституционных сроков.

Как пишет KlymenkoTime, судя по комментарию Богдана, он предрекает предвыборное столкновение «Зеленский — Портнов». «И это интересная реплика, учитывая, его, скажем так, достаточно тонкий политический нюх. Так что, ждем в скором времени массовый хештег #ЗеВОтставку?», — добавляет канал.

В тему: Сегодня мы публиковали блог о том, что Зеленский потерял власть: ни мэры, ни бизнесмены, ни обычные люди ему больше не подчиняются.

Сегодня же, в Черкассы, которые отменили карантин раньше положенного срока, ввели военную технику Нацгвардии. Главный муниципальный инспектор города говорит, что Киев не сможет таким образом запугать власти Черкасс и горожан.