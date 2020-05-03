Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 3 мая 2020

Главное: По состоянию на 21-00 3 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 476 021, смертей ‒ 245 531, а выздоровлений ‒ 1 112 218. В Украине же выявлено 11 913 инфицированных, зарегистрировано 288 смертей и 1 547 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 143 433 (смертей ‒ 66 760), Испании ‒ 216 582 (25 100), Италии ‒ 210 717 (28 884), Великобритании ‒ 187 840 (28 520), Франции ‒ 168 518 (24 763), Германии ‒ 165 183 (6 812), России ‒ 134 687 (1 280), Турции ‒ 126 045 (3 397), Иране ‒ 97 424 (6 203), Бразилии ‒ 97 100 (6 761), Китае ‒ 83 959 (4 637), Канаде ‒ 58 033 (3 692), Бельгии ‒ 49 906 (7 844), Перу ‒ 42 534 (1 200), Индии ‒ 42 490 (1 391), Нидерландах ‒ 40 769 (5 072) и Швейцарии ‒ 29 905 (1 762).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина.

А 3 мая 2020 года сообщалось, что украинские медики продолжают массово заражаться коронавирусом.