В США вновь покажут фильм «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства» на телеканале One America News. В картине проводится параллель между трагическими событиями в Украине и попыткой американских демократов устроить «украинагейт».

В Киеве на Майдане и возле Офиса президента Украины состоялась акция протеста предпринимателей. Около сотни людей требовали от власти ослабить карантинные ограничения.

В случае полной и безоговорочной отмены карантина, коронавирус уже в этом году унесет жизни 120-140 тыс. украинцев. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование, проведенное экспертами Киевской школы экономики.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия. Побывав на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон, он «живым примером» опроверг слухи о тяжелой болезни и даже смерти.

В Капитолий американского штата Мичиган ворвалась толпа, среди которой были замечены люди с оружием. Протестующих возмутило решение губернатора о продлении режима самоизоляции до 28 мая.

В Житомире с 1 мая частично отменили жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официальной даты 11 мая. Возобновляют свою деятельность: рынки, кафе, рестораны, парикмахерские.

В Сети появилось видео авиакатастрофы в Днепропетровской области, жертвами которой стали два человека. Взлет и падение одномоторного самолета был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране, власти Испании решили существенно ослабить карантинные ограничения. Гражданам разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

В МОЗ считают, что власти Черкасс поставили под угрозу жизни и здоровье людей, начав снимать каратинные ограничения, введенные в связи с эпидемией COVID-19, уже с 1 мая. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы.

За сутки сразу украинских 75 медработников заразились коронавирусом. Общее количество таких инфицированных достигло 2 325. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.