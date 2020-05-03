В МОЗ озвучили ужасающий прогноз по смертности в случае полной и безоговорочной отмены карантина

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Главное: В случае полной и безоговорочной отмены карантина, коронавирус уже в этом году унесет жизни 120-140 тыс. украинцев. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование, проведенное экспертами Киевской школы экономики.

Детали: Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что без внедрения профилактических мероприятий полная отмена карантина до конца года унесет жизни 120-140 тыс. украинцев.

По словам чиновника, такой прогноз ему предоставили в Киевской школе экономики, поэтому украинцам нужно запастись терпением, чтобы выйти из карантина «своевременно, а не преждевременно».

«Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условий!», ‒ подчеркнул Ляшко, добавив, что те, кто рассуждает о негативном влиянии карантина для экономики страны, не учитывают вреда, который нанесет экономике массовая заболеваемость и смертность от коронавируса.

Замминистра также сообщил, что вскоре Минздрав подготовит и обнародует требования, которые придется выполнять работникам сферы услуг, торговли, общепита, нотариата и адвокатуры с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что ученые выяснили, когда в Украине будет «зашкаливать» число заражений и смертей от коронавируса.

А 29 апреля 2020 года сообщалось, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) распространяет фейки и запугивает людей.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, жертвы, общество, здоровье, смертность, прогноз, Виктор Ляшко, Минздрав, новости Украины, коронавирус, COVID-19, статистика коронавируса

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