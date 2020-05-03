Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 3 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 3 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 428 927, смертей ‒ 243 841, а выздоровлений ‒ 1 093 248. В Украине же выявлено 11 913 инфицированных, зарегистрировано 288 смертей и 1 547 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 133 069 (смертей ‒ 66 385), Испании ‒ 218 582 (25 100), Италии ‒ 209 328 (28 710), Великобритании ‒ 183 500 (28 205), Франции ‒ 168 518 (24 763), Германии ‒ 164 967 (6 812), Турции ‒ 124 375 (3 336), России ‒ 124 054 (1 222), Бразилии ‒ 97 100 (6 761), Иране ‒ 96 448 (6 156), Китае ‒ 83 959 (4 637), Канаде ‒ 57 927 (3 684), Бельгии ‒ 49 517 (7 765), Перу ‒ 42 534 (1 200), Нидерландах ‒ 40 434 (5 003), Индии ‒ 39 980 (1 323) и Швейцарии ‒ 29 817 (1 762).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина.

А 2 мая 2020 года сообщалось, что за сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков.