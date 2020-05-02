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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 2 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 2 мая 2020

Главное: По состоянию на 21-00 2 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 392 771, смертей ‒ 241 193, а выздоровлений ‒ 1 068 848. В Украине же выявлено 11 411 инфицированных, зафиксировано 279 смертей и 1 498 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 117 979 (смертей ‒ 65 416), Испании ‒ 213 435 (24 543), Италии ‒ 209 328 (28 710), Великобритании ‒ 183 495 (28 204), Франции ‒ 167 305 (24 597), Германии ‒ 164 478 (6 736), Турции ‒ 124 375 (3 336), России ‒ 124 054 (1 222), Иране ‒ 96 448 (6 156), Бразилии ‒ 92 630 (6 434), Китае ‒ 83 959 (4 637), Канаде ‒ 56 432 (3 538), Бельгии ‒ 49 517 (7 765), Перу ‒ 40 459 (1 124), Нидерландах ‒ 40 434 (5 003), Индии ‒ 37 776 (1 223) и Швейцарии ‒ 29 817 (1 760).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 апреля 2020 года мы писали, что в Италии рекордно увеличилось число выздоровлений от COVID-19.

А 2 мая 2020 года сообщалось, что за сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Израиль, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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