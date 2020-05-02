Коронавирус отступает: власти Испании существенно ослабили режим самоизоляции

Главное: На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране, власти Испании решили существенно ослабить карантинные ограничения. С сегодняшнего дня гражданам разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Детали: На фоне снижения смертности и новых заражений коронавирусом, власти Испании приняли решение существенно ослабить карантинные меры.

Так, начиная с субботы, 2 мая, гражданам разрешено выходить на прогулку и заниматься спортом на свежем воздухе, передает DW.

Напомним, сверхжесткий режим самоизоляции действовал в Испании с 26 марта. Выходить из дома разрешалось исключительно для поездки на работу, выгула собаки, а также закупки товаров первой необходимости и лекарств в ближайшем магазине и аптеке.

За несоблюдение этих правил, нарушителям грозил штраф от 600 до 3000 евро и даже уголовная ответственность.

В тему: 24 апреля 2020 года мы писали, что Чехия отменяет карантин и первой в Европе открывает границы.

А 1 мая 2020 года сообщалось, что в карантин начинают отменять и в Украине.