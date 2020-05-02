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Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине. Им станет отставной генерал

Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине. Им станет отставной генерал

Главное: Глава Белого дома Дональд Трамп предложил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона послом США в Украине. Ранее он служил военным атташе в американском посольстве в РФ.

Детали: Президент США Дональд Трамп официально внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь заявление пресс-службы Белого дома.

По данным агентства, в настоящее время Дейтон занимает пост главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов. Ранее же отставной генерал, свободно владеющий русским и немецким языками, служил военным атташе в посольстве США в РФ.

Напомним, что со 2 января 2020 года временным поверенным в делах США в Украине является Кристина Квин. До нее эту должность занимали Уильям Тейлор и Джозеф Пеннингтон. Последним же «полноценным» американским послом в Украине была Мари Йованович (2016 ‒ 2019).

В тему: 11 февраля 2018 года мы писали, что посол США выступила с хорошей новостью для Украины.

А 31 мая 2019 года сообщалось, что в Киев прислали нового «смотрящего» от США. Пока временного.

Тэги: посол, Белый дом, политика, Дональд Трамп, посол США, кандидатура, Посольство США в Украине, новости Украины

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