Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 2 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 2 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 344 402, смертей ‒ 238 787, а выздоровлений ‒ 1 053 419. В Украине же выявлено 10 861 инфицированных, зафиксировано 272 смерти и 1 413 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 103 781 (смертей ‒ 65 068), Испании ‒ 213 435 (24 543), Италии ‒ 207 428 (28 236), Великобритании ‒ 178 685 (27 583), Франции ‒ 167 305 (24 628), Германии ‒ 164 077 (6 736), Турции ‒ 122 392 (3 258), России ‒ 114 431 (1 169), Иране ‒ 95 646 (6 091), Бразилии ‒ 92 902 (6 412), Китае ‒ 83 959 (4 637), Канаде ‒ 56 343 (3 537), Бельгии ‒ 49 032 (7 703), Перу ‒ 40 459 (1 124), Нидерландах ‒ 39 989 (4 909), Индии ‒ 37 336 (1 223) и Швейцарии ‒ 29 705 (1 754).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 апреля 2020 года мы писали, что в Италии рекордно увеличилось число выздоровлений от COVID-19.

А 1 мая 2020 года сообщалось, что в США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина.