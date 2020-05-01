Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 1 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 1 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 274 747, смертей ‒ 233 688, а выздоровлений ‒ 1 024 529. В Украине же выявлено 10 861 инфицированных, зафиксировано 272 смерти и 1 413 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 070 032 (смертей ‒ 63 019), Испании ‒ 213 435 (24 543), Италии ‒ 205 463 (27 967), Великобритании ‒ 172 482 (26 843), Франции ‒ 167 303 (24 410), Германии ‒ 163 162 (6 632), Турции ‒ 120 204 (3 174), России ‒ 114 431 (1 169), Иране ‒ 95 646 (6 091), Бразилии ‒ 87 187 (6 006), Китае ‒ 83 958 (4 637), Канаде ‒ 54 457 (3 309), Бельгии ‒ 49 032 (7 703), Нидерландах ‒ 39 998 (4 909), Перу ‒ 36 976 (1 051), Индии ‒ 35 043 (1 154) и Швейцарии ‒ 29 705 (1 737).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 апреля 2020 года мы писали, что в Италии рекордно увеличилось число выздоровлений от COVID-19.

А 1 мая 2020 года сообщалось, что в Житомире уже заработали рынки, кафе и парикмахерские.