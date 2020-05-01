Ученые выяснили, для кого коронавирус представляет смертельную опасность

Главное: Ученые перечислили заболевания, которые могут привести к смерти в случае заражения коронавирусом. В список «летальных спутников» COVID-19 попали деменция, ожирение, диабет, а также болезни легких и сердца.

Детали: Исследователи из Международного консорциума по острым респираторным и новым инфекционным заболеваниям (ISARIC) выяснили, какие заболевания могут привести к летальному исходу в случае заражения коронавирусом.

Так, изучив истории болезней британцев, скончавшихся от «китайской» заразы, специалисты пришли к выводу, что больше всего смертельных исходов (39%) было зафиксировано среди пациентов, страдавших деменцией (слабоумием), передает телеканал 360°.

В свою очередь, среди больных ожирением было зафиксировано 37% смертей, а среди «сердечников» ‒ 31%.

Кроме того, исследователи отметили опасность заражения коронавирусом для диабетиков и лиц, страдающих заболеваниями легких ‒ смертельных случаев среди них было зарегистрировано 19%. Инфекция также крайне опасна для людей с болезнями почек и астмой ‒ 15 и 14 процентов летальных исходов соответственно.

В тему: 29 апреля 2020 года мы писали, что ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса.

А 26 апреля 2020 года сообщалось, что ученые определили главные «цели» коронавируса в организме человека.