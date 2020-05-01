Трамп присоединился к мнению Православной церкви о том, что НЛО это демоническое явление

Главное: Президент США назвал видео, на котором якобы снят НЛО, адским. Интересно, что православие также расценивает проявления НЛО как демонические.

Детали: Дональд Трамп прокомментировал видеоролики с НЛО, которые ранее опубликовал Пентагон. Об этом сообщает CNN.

«Мне просто интересно, правда ли это», — сказал Дональд Трамп.

И добавил: «Это адское видео» («That’s a hell of a video»).

Похожего мнения придерживается РПЦ. Православная церковь рассматривает, так называемых, инопланетян в качестве бесов. Об этом, в частности, написано в книге известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего».

В тему: В апреле 2019 года мы писали о том, что США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. Также сообщалось, что это может быть связано со скандальным проектом Голубой луч.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.