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В Житомире заработали рынки, кафе и парикмахерские

В Житомире заработали рынки, кафе и парикмахерские

Главное: В Житомире с 1 мая частично отменили жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официальной даты 11 мая. Возобновляют свою деятельность: рынки, кафе, рестораны, парикмахерские.

Детали: С 1 мая в Житомире отменили часть карантинных ограничений. Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение было принято 28 апреля.

В частности, в городе возобновляют работу:

— Парикмахерские. По предварительной записи, соблюдая санитарные условия. Принимать можно только одного человека на площади 15 кв. м.

— Кафе и рестораны. Разрешена работа «на вынос» при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

— Рынки.

Заммэра Светлана Ольшанская пояснила это решение так: «На последней сессии городского совета было принято решение об освобождении от уплаты единого налога в течение апреля для субъектов I и II группы налогообложения. Чтобы не было начислений за апрель и предприниматели могли воспользоваться данной льготой, именно с 1 мая начинают работу».

Первые больные коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Житомире 12 марта. На 30 мая в области в целом зарегистрировано «аж» 374 инфицированных.

В тему: Сегодня мы писали, что Черкассы также отменили жесткие карантинные ограничения. С 1 мая возобновляют свою деятельность сферы обслуживания, развлечений и спорта.

Тэги: общество, карантин, Житомир

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