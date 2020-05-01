Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 1 мая 2020

Главное: По состоянию на 10-00 1 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 257 819, смертей ‒ 233 410, а выздоровлений ‒ 1 014 876. В Украине же выявлено 10 861 инфицированных, зафиксировано 272 смерти и 1 413 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 070 026 (смертей ‒ 63 019), Испании ‒ 213 435 (24 543), Италии ‒ 205 463 (27 967), Великобритании ‒ 172 481 (26 842), Франции ‒ 167 299 (24 410), Германии ‒ 163 009 (6 623), Турции ‒ 120 204 (3 174), России ‒ 106 498 (1 073), Иране ‒ 94 640 (6 028), Бразилии ‒ 87 187 (6 006), Китае ‒ 83 956 (4 637), Канаде ‒ 54 457 (3 310), Бельгии ‒ 48 519 (7 594), Нидерландах ‒ 39 512 (4 811), Перу ‒ 36 976 (1 051), Индии ‒ 35 043 (1 154) и Швейцарии ‒ 29 586 (1 737).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 апреля 2020 года мы писали, что в Италии рекордно увеличилось число выздоровлений от COVID-19.

30 апреля 2020 года также сообщалось, что китайские ученые выяснили, почему люди повторно заболевают коронавирусом.