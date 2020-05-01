Первый пошел: в Черкассах отменили карантин

Главное: Черкассы первыми в Украине отменили жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официальной даты 11 мая. С сегодняшнего дня, 1 мая, возобновляют свою деятельность сферы обслуживания, развлечений и спорта.

Детали: С 1 мая часть предпринимателей в Черкассах возобновляет свою деятельность. Решение об этом принял на своем заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета.

К такому шагу власти прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

«Те льготы, которые предоставляет нам государство по налогообложению нашего бизнеса, мы еще не можем применить, поскольку до сих пор не разработан механизм их применения. Это же касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить, — рассказала представитель инициативной группы предпринимателей Галина. — Например, мне приходится тратить на это каждый месяц 19000 гривен. И это при том, что товар у меня сезонный, закупленный в кредит. Малые предприниматели оказались не на грани, а за гранью выживания».

Предприниматели обещают строго соблюдать все санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

В частности, исполком разрешил возобновить работу:

— магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

— мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

— рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

— летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Заместитель городского головы Юрий Ботнарь также внес предложение разрешить посещение:

— парков,

— скверов

— аттракционов

— объектов спортивной инфраструктуры для проведения тренировок.

Впервые коронавирус на Черкащине обнаружен 22 марта. С того времени и по состоянию на 30 апреля в Черкасской области выявлено «аж» 290 инфицированных.

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали, что Украина готовится к антикарантинному Майдану. Предприниматели требуют отменить карантинные ограничения не с 11, а с 1 мая.

29 апреля 2020 года мы писали, что предприниматели в Киеве грозят правительству неповиновением