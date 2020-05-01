В Полтаве скончалась первая солистка группы «Фристайл»

Главное: В Полтаве скончалась первая солистка советской и украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо. Она так и не смогла побороть последствий инсульта, перенесенного летом 2018 года.

Детали: В четверг, 30 апреля, в Полтаве скончалась 56-летняя экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо.

Жуткую новость на своей странице в Facebook сообщила ее родная сестра Алла.

«Час назад назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о новопредставленной Р.Б. Нины», ‒ написала она.

О смерти популярной исполнительницы сообщил также участник «Фристайла» Сергей Кузнецов.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времен самодеятельности... После создания в 1988 году группы „Фристайл“ была ее единственной солисткой. Песни в её исполнении звучали во всех альбомах группы, её знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира», ‒ написал музыкант в своем Instagram.

Как известно, 1 июня 2018 года Нина Кирсо перенесла тяжелейший инсульт. Когда стало ясно, что она больше не сможет вернуться к ативной жизни, в «Фристайле» ее заменила Ната Недина.

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