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В Донецкой области действует более 8 тысяч алкогольных и табачных лицензий

В Донецкой области действует более 8 тысяч алкогольных и табачных лицензий

По информации управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Донецкой области, по состоянию на 1 апреля 2020 года на территории области действует 8250 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Как сообщает сайт Остров, в течение января-марта текущего года налоговой службой области плательщикам региона выдано 1865 лицензий на право розничной торговли подакцизной продукцией.

В частности, на реализацию алкоголя предприниматели получили 993 лицензий, табачных изделий — 872. Также, за указанный период аннулированы 292 лицензии.

Кроме того, за январь-март 2020 года местные бюджеты Донетчины получили 8,5 млн грн платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

Как сообщила руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, с целью недопущения нарушений в сфере оборота алкогольных напитков и табачных изделий специалисты налоговой службы Донетчины постоянно проводят контрольно-проверочные мероприятия, направленные на уменьшение теневого оборота подакцизных товаров.

К примеру, выдавая алкогольные лицензии, государство дает гражданам определенные гарантии: что несовершеннолетнему ребенку не продадут алкоголь, а купленное на праздник шампанское будет качественным.

«И если вы стали свидетелями нарушения со стороны субъектов хозяйствования — продажи алкогольной и табачной продукции без соответствующей лицензии, марок акцизного налога, невыдачи фискального чека и продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, пригодится обновленное приложение «Legal ZrPlat», которое было дополнено новыми вкладками: «Пожаловаться на нарушение законодательства в сфере подакцизных товаров (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ)» и «Пожаловаться на нарушение законодательства в сфере подакцизных товаров (табачные и алкогольные изделия)», — отмечает Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, с помощью приложения можно изложить суть жалобы, указав название компании и личные данные, или пожаловаться анонимно. Все полученные сообщения будут рассмотрены с соблюдением требований действующего законодательства и нормативных документов.

Ранее сообщалось, что на Донетчине о своей деятельности за 2019 год отчиталось более 6 тысяч неприбыльных организаций.

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