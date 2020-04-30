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В Италии рекордно увеличилось число выздоровлений от COVID-19

В Италии рекордно увеличилось число выздоровлений от COVID-19

Главное: За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции излечились 4 693 человека. По данным Департамента гражданской обороны страны, этот показатель является рекордным за все время эпидемии.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 29 апреля ‒ в Италии сразу 4 693 пациента излечились от коронавирусной инфекции COVID-19, что является рекордным показателем за все время эпидемии.

Об этом на брифинге заявил глава Департамента гражданской обороны Анджело Боррелли, передает РИА «Новости».

Чиновник также отметил, что общее число выздоровлений достигло 75 945, а количество болеющих с учетом новых случаев заражения (1872) снизилось на 3 106 и теперь составляет 101 551.

В свою очередь, число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 285 и достигло 27 967.

Общее же количество случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, увеличилось до 205 463.

В тему: 15 апреля 2020 года мы писали, что в Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что медики озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Тэги: Евросоюз, рекорд, жертвы, общество, медицина, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, лечение, пациент, заражение, коронавирус, COVID-19, статистика коронавируса

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