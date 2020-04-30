Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 30 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 30 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 224 079, смертей ‒ 228 908, а выздоровлений ‒ 993 029. В Украине же выявлено 10 406 инфицированных, зафиксировано 261 смерть и 1 238 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 043 595 (смертей ‒ 61 187), Испании ‒ 239 639 (24 543), Италии ‒ 203 591 (27 682), Франции ‒ 166 628 (24 121), Великобритании ‒ 166 443 (26 166), Германии ‒ 161 985 (6 504), Турции ‒ 117 589 (3 081), России ‒ 106 498 (1 073), Иране ‒ 94 640 (6 028), Китае ‒ 83 944 (4 637), Бразилии ‒ 80 246 (5 541), Канаде ‒ 52 865 (3 155), Бельгии ‒ 48 519 (7 594), Нидерландах ‒ 39 512 (4 811), Перу ‒ 33 931 (943), Индии ‒ 33 610 (1 079) и Швейцарии ‒ 29 586 (1 737).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 29 апреля 2020 года мы писали, что коронавирус вынудил организаторов «Оскара» кардинально изменить правила премии.

А 28 апреля 2020 года сообщалось, что американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса.