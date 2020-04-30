Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы

Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы

Главное: В 5 храмах УПЦ зафиксировали 5 массовых нарушений карантина на Пасху. Настоятелям грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Детали: Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в эфире программы «ИнфоВечир» заявил, что настоятелям храмов, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 5 массовых нарушений карантина, в том числе в Почаевской и Святогорской лаврах, сообщает «5 канал».

По словам Варченко, во время пасхальных торжеств «составлено два десятка административных протоколов» и зафиксировано «пять массовых нарушений, в том числе в Почаевской лавре, Тернопольской области, и Святогорской Донецкой области».

В данный момент, рассказал советник министра МВД, «расследуются производства относительно настоятелей этих монастырей и о ситуации, которая сложилась с привлечением большого количества людей и несоблюдением карантинных правил, в результате чего люди могут быть заражены коронавирусом».

По его словам, «возбуждено уголовное производство по 325 статье УК. В случае, если не будет трагических последствий, они могут понести наказание до трех лет лишения свободы. Если будут тяжелые последствия, то к восьми годам лишения свободы. Тяжелые последствия — это тяжелые заболевания и смерть граждан Украины в результате их незаконной и безответственной позиции».

«То же касается еще трех церквей (УПЦ, — ред.)», — резюмировал советник главы МВД.

В тему: Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.04.20 09:29

Национализм как побочный продукт коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
29.04.20 09:19

На кой этот цирк?!

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Коронавирус и карантин меняют человеческую физиологию. Новые научные данные о COVID-19
30.04.20 10:37

Коронавирус и карантин меняют человеческую физиологию. Новые научные данные о COVID-19

Автор: РБК

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?

Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
30.04.20 15:39
920
Последние новости
30.04.20 18:13

Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы
30.04.20 17:28

Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
30.04.20 16:48

Китайские ученые объяснили, почему люди повторно заболевают коронавирусом
30.04.20 16:31

Легендарный боксер рассказал, как избил одновременно семерых проституток
30.04.20 16:07

Армянский эксперт раскрыл суть заявлений Лаврова
30.04.20 16:02

Духовенство УПЦ и волонтеры помогли погорельцам в Житомирской области
30.04.20 15:54

В УПЦ будут молиться о дожде
Фото и Видео
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
Аномальная засуха в Чехии: власти страны говорят, что такого не было пятьсот лет
Аномальная засуха в Чехии: власти страны говорят, что такого не было пятьсот лет
Группа Scorpions сняла «коронавирусный» клип
Группа Scorpions сняла «коронавирусный» клип
В Львове цыгане устроили кровавую разборку на ножах
В Львове цыгане устроили кровавую разборку на ножах
Голая женщина разгуливала по Харькову с отрезанной головой несовершеннолетней девушки
Голая женщина разгуливала по Харькову с отрезанной головой несовершеннолетней девушки
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд для онлайн торгов: продали уникальный браслет
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд для онлайн торгов: продали уникальный браслет
Насельник Почаевской лавры рассказал о жизни обители в условиях карантина
Насельник Почаевской лавры рассказал о жизни обители в условиях карантина
В Нью-Йорке обнаружили грузовик, забитый гниющими трупами (18+)
В Нью-Йорке обнаружили грузовик, забитый гниющими трупами (18+)
Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.