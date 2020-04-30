Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы

Главное: В 5 храмах УПЦ зафиксировали 5 массовых нарушений карантина на Пасху. Настоятелям грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Детали: Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в эфире программы «ИнфоВечир» заявил, что настоятелям храмов, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 5 массовых нарушений карантина, в том числе в Почаевской и Святогорской лаврах, сообщает «5 канал».

По словам Варченко, во время пасхальных торжеств «составлено два десятка административных протоколов» и зафиксировано «пять массовых нарушений, в том числе в Почаевской лавре, Тернопольской области, и Святогорской Донецкой области».

В данный момент, рассказал советник министра МВД, «расследуются производства относительно настоятелей этих монастырей и о ситуации, которая сложилась с привлечением большого количества людей и несоблюдением карантинных правил, в результате чего люди могут быть заражены коронавирусом».

По его словам, «возбуждено уголовное производство по 325 статье УК. В случае, если не будет трагических последствий, они могут понести наказание до трех лет лишения свободы. Если будут тяжелые последствия, то к восьми годам лишения свободы. Тяжелые последствия — это тяжелые заболевания и смерть граждан Украины в результате их незаконной и безответственной позиции».

«То же касается еще трех церквей (УПЦ, — ред.)», — резюмировал советник главы МВД.

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