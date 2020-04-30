Легендарный боксер рассказал, как избил одновременно семерых проституток

Главное: Знаменитый американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон признался в физическом насилии над женщинами. Якобы однажды он избил сразу 7 проституток в своем гостиничном номере. С тех пор он не употребляет кокаин.

Детали: Известный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон утверждает, что однажды, находясь в состоянии измененного состояния избил сразу семерых женщин. Как сообщает LB.ua со ссылкой на британские СМИ, он рассказал, что в тот день находился в гостинице в компании семи проституток, употреблял алкоголь и наркотики.

«Я лежал на кровати в гостинице. Всегда старался сделать так, чтобы не оставаться одному: рядом должна быть или проститутка, или собака, — вспоминает Тайсон. — Лежу в номере, со мной 7 женщин, морфин, кокаин, таблетки для потенции, марихуана, коньяк. Низшая точка в моей жизни».

В какой-то момент у него начался приступ паранойи и спортсмену показалось, что эти женщины хотят его ограбить. «Я начал избивать их. Всё было как в темноте, но у меня была цель — я больше не хотел отдавать им ни частички своей души. Таков дьявол, и он тогда победил», — признался Тайсон, добавив, что после этого выгнал избитых проституток из своего номера.

«Лежал, не закрывая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил», — заключил известный боксер, подчеркнув, что с тех пор больше не употребляет кокаин.

В тему: В августе 2005 года Майк Тайсон едва не избил проститутку, находясь на яхте в Одессе.

23 августа 2013 года Майк Тайсон на пресс-конференции в Нью-Йорке признался в алкогольной и наркотической зависимости. «Я на грани смерти, потому что я — ужасный алкоголик. Я не пил и не принимал наркотики уже шесть дней, и для меня это чудо», — заявил он тогда, добавив, что сделал в жизни много плохих вещей и теперь хочет прощения.

В последнем рейтинге лучших боксеров тяжелой весовой категории за последние 50 лет Тайсон занял седьмую строчку, вслед за Эвандером Холифилдом. Сразу за ним идет украинский боксер Владимир Кличко.