Армянский эксперт раскрыл суть заявлений Лаврова

Эксперт аналитического центра «Орбели» Тарон Ованнисян рассказал в интервью UA-Report.info о заявлении Лаврова, реакции МИД Армении и решении карабахского конфликта.

Армянский эксперт раскрыл суть озвученных Сергеем Лавровым высказываний, расставил акценты ответа армянского МИД и рассказал о причинах возникновения конфликта и принципах урегулирования в рамках МГ ОБСЕ, сообщает analitikaua.net.

Тарон Ованнисян указал на невозможности односторонних уступок с армянских сторон, и важности для Еревана и Степанакерта вопроса безопасности и права на самоопределение.

По словам эксперта, в условиях реальной экзистенциальной угрозы, без решения существующих проблем, связанных с максималистской позицией Баку, говорить о возможностях решения конфликта преждевременно.

«Для армянских сторон на первом месте стоят вопросы безопасности и статуса Карабаха, без решения указанных пунктов, пока не о чем говорить», — отметил Ованнисян.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в настоящее время на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта находится документ, предполагающий поэтапное решение затяжного противостояния на Южном Кавказе.

В ответ глава МИД Армении отметил, что с 2018 года обсуждения ограничивались подходами сторон и оценками отдельных элементов. «Вариант, предложенный в 2014 году, сейчас не является документом на переговорном столе. Мы более чем чётко говорили о нашей позиции, где подчёркнутым, первоочередным приоритетом для армянских сторон является составляющая безопасности».