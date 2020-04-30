В УПЦ будут молиться о дожде

Главное: В УПЦ будут молиться о прекращении засухи.

Детали: Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершаться молебны о ниспослании дождя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Канцелярия Киевской Митрополии направила по всем епархиям Украинской Православной Церкви.

Из-за длительного отсутствия осадков и сильных ветров молебны о ниспослании дождя и хорошей погоды для сельского хозяйства уже совершаются во всех храмах Одесской и Донецкой епархий.

Ранее митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по просьбе местных жителей прибыл на земли академии аграрных наук Украины в исследовательское хозяйство «Покровське».

Владыка совершил молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и благословений.

В тему: 26 апреля 2020 года в УПЦ молились о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской катастрофы.