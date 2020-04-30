В Харькове тело девушки искали 10 дней из-за того, что местные опера «не заметили» убийства

Главное: В Харькове полицейские скрыли факт убийства девушки. В результате ее тело было найдено лишь спустя 10 дней после совершения преступления.

Детали: В Харькове задержали двух полицейских, которые подозреваются в сокрытии факта убийства девушки 29 июня 2019 года. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, по предварительной информации, правоохранители узнали об убийстве сразу же после его совершения, но не стали вносить данный факт в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10-й день после преступления.

Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных после этого встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, а также, что материалы допроса одного из свидетелей не были приобщены к материалам уголовного производства.

Такие действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потере вещественных доказательств. Им грозит наказание в виде ареста сроком до трех месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В тему: В ночь на 24 августа 2016 года в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».

На следующий день правоохранителей задержали и впоследствии арестовали.