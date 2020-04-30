Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?

Главное: В интернете нашли упоминание о том, что учительница Элла Сытник, рассказывающая украинским детям об истории нашей страны, «преподавала историю партии». Материал датируется 2007-м годом.

Детали: В интернете всплыл материал 2007-го года издания «Зеркало недели», где упоминается учительница Элла Сытник, преподающая во время карантина в онлайн-школе историю украинским детям.

Ранее СМИ и пользователи социальных сетей неоднократно ловили ее на манипуляциях.

В публикации же тринадцатилетней давности об учительнице говорится следующее: «Элла Сытник сознательно пришла в школу с институтской кафедры, где преподавала историю партии».

Из контекста публикации можно понять, что речь идет об истории КПСС.

Интересно, что тогда сама Элла Сытник говорила (должно быть, имея в виду, в том числе, и советское образование): «Наша система образования всегда отличалась хорошим обучением подрастающего поколения, но сегодня пришло время дать ребенку не только знания, но и жизненные компетенции, позволяющие ему свободно ориентироваться и, самое главное, действовать в современном обществе. Уверяю вас, учителя понимают это».

Отметим, что у Эллы Сытник появилась страница на украинской «Википедии», где говорится, что она родилась 11 февраля 1963 года. Также со ссылкой на интервью 2007 года сообщается о том, что учительница «на початку кар'єри викладала історію партії в одному з вишів, однак вирішила пов'язати свою роботу зі школою, адже саме це було її дитячою мрією».

В тему 29 апреля 2020 года сообщалось об уроке с кастрюлей на голове: трэш-история Майдана для пятиклассников.

9 апреля 2020 года появился материал о том, какую историю Украины преподают на онлайн-уроках во время карантина.