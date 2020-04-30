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Врач объяснил, что вспышка коронавируса произошла не из-за посещения церквей

Врач объяснил, что вспышка коронавируса произошла не из-за посещения церквей

Главное: Заражение коронавирусом происходит когда здоровые люди контактируют с носителями в закрытом помещении длительное время, а не потому, что люди пошли в церковь. Об это рассказал известный врач.

Детали: Известный ровенский детский врач Павел Сильковский высказал свое мнение о причинах распространения коронавируса.
Мнение медика, которое он написал в Фейсбук, опубликовано на сайте radiotrek.rv.ua.

«Когда вы слышите, что в Лавре, в общежитии или в больнице произошла вспышка коронавируса, то это не потому, что люди пошли в церковь или медики не имели соответствующей одежды. А потому, что здоровые контактировали с носителями в (а) закрытом помещении (б) длительное время. Почти нет случаев заражения на улице под магазинами, возле церкви, на мойках и тому подобное. Потому что там (а) открытое пространство и (б) контакт не является длительным», — опровергает распространенные стереотипы врач.

По словам Павла Сильковского, чтобы заболеть, недостаточно, чтобы один или несколько вирусов попали внутрь. Нужно определенное критическое число. То есть нужно или создать высокую концентрацию вирусов, или контактировать длительное время. Это очень хорошо достигается в закрытом пространстве. Именно поэтому нет ничего плохого в том, чтобы выходить на улицу, дышать свежим воздухом, а детям — проявлять физическую активность.

Врач считает, что вирус в небольшой дозе может иметь эффект вакцины, а не вызывать болезни.

«Если предположить, что нас ждут следующие волны, возможно, более агрессивны, чем эта, то еще вопрос, кто выиграет: тот, кто получил иммунитет сейчас, тот, кто впервые сконтактирует тогда? Тот, кто греется на солнце, копается в огороде или даже стоит под церковью и имеет моральное спокойствие? Тот, кто сидит в квартире, целый день слушает статистические ужасы и пьет корвалол?», — спрашивает он.

В тему: Сегодня насельник Почаевской лавры рассказал о жизни обители в условиях карантина.

Тэги: общество, церковь, новости Украины, коронавирус

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