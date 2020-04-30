Главные новости за 30 апреля 2020 года

- Май в Украине начнется грозовыми дождями. Об этом говорят в Гидрометцентре.

- В аннексированном Крыму растет число больных коронавирусом. Карантин на полуострове продлен.

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- Группа Scorpions сняла «коронавирусный» клип. Видео создали на песню Sign of hope.

- Чехия страдает от сильнейшей засухи. Власти страны говорят, что такого не было пять сотен лет.

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