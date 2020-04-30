Президент был в курсе: «Слуга народа» рассказал, как оказался на Кипре в разгар карантина

Главное: Народный депутат Андрей Холодов заявил, что уехал на Кипр в связи с болезнью сына. И впоследствии сам заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Уже сегодня он планирует вернуться в Украину.

Детали: Народный депутат от фракции «Слуги народа» Андрей Холодов утверждает, что вынужден был выехать на Кипр после призыва о возвращении всех украинцев на Родину из-за болезни сына. «16 марта моего маленького сына должны были оперировать — хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что уже 17 марта планировал вернуться обратно, но рейс из Ларнаки в Киев 17 марта был отменен авиакомпанией.

Кроме того, вскоре у Холодова, по его словам, диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, которую он достаточно тяжело перенес. «12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня — 30 апреля — будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь», — заключил депутат, подчеркнув, что президент и руководитель фракции «Слуга народа» в курсе сложившейся ситуации.

Кроме того, в подтверждение своих слов он опубликовал фотографии справок от врача с Кипра за 16 и 24 марта.

В тему: 29 апреля 2020 года СМИ сообщили, что народный депутат от «Слуга народа» Андрей Холодов улетел в свое имение на Кипр сразу после призыва президента Владимира Зеленского к украинским гражданам вернуться в страну из-за закрытия границы.