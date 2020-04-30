Очередной «слуга народа» отличился в условиях карантина

Главное: Народный депутат от «Слуга народа» Андрей Холодов улетел в свое имение на Кипр сразу после призыва президента Владимира Зеленского к украинским гражданам вернуться в страну из-за закрытия границы. С тех пор он остается за пределами Украины и уже пропустил 5 заседаний Верховной Рады.

Детали: Народный депутат, член фракции «Слуга народа», заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов 15 марта текущего года вылетел на Кипр. Как сообщает «Радио Свобода» в столице этого государства находится его имение. При этом, как напоминает издание, за день до этого, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, находящихся за рубежом, с призывом вернуться в течение трех дней в связи с последующим закрытием авиасообщения. А председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил о прекращении пассажирского авиасообщения с 17 марта.

С тех пор Холодов уже 1,5 месяца находится за пределами страны, несмотря на то, что компания Sky Up по меньшей мере один раз осуществляла эвакуационный рейс украинских граждан с острова (20 марта). За это время парламентарий пропустил пять внеочередных заседаний Верховной Рады, а также одно заседание комитета. В остальных заседаниях он участвовал онлайн.

На запрос журналистов, почему он покинул страну после призыва президента вернуться домой, депутат на данный момент не ответил.

В тему: 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко. За это время здесь, невзирая на карантин, побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Впоследствии он заявил, что на самом деле ресторан не работает, он просто иногда использует для личных встреч со своими помощниками. «Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей», — объяснил депутат.