Криклий окружил себя коррупционерами, министерством заправляет теневой офис, — СМИ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий создал теневой офис, который возвращает забытые коррупционные схемы в отрасль. Об этом говорится в материале «Вокзал для двоих: как отреагирует Юрик на „тарифную революцию“ Криклия?» интернет-издания «Капитал», сообщает «Антикор».

По информации издания, Криклий создал в министерстве теневой офис, во главе со своим бизнес-партнером и коллегой по работе в сервисном центре МВД Павлом Шевченко, через который, по данным СМИ, проходят разрешения по автоперевозкам, распределяются теневые потоки от «Укртрансбезпеки» и курируются тендерные схемы на железной дороге.

«Кадрами в этом офисе занимается бывший глава „Укравтодора“ Андрей Батищев, который расставляет вместо уволеных руководителей своих друзей или удобных и.о. Так, ГП „Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта“ (КДМППЖТ) возглавил фигурант уголовного дела о служебной халатности на 9 млн грн Игорь Довбань, советник Батищева в „Укравтодоре“, а в наблюдательный совет вошла его секретарша, 22-летняя выпускница авиационного университета Валерия Мельничук-Шкабарова», — сообщается в материале.

По мнению автора, цель этих кадровых ротаций — вернуть уже подзабытые коррупционные схемы с использованием региональных железных дорог.

Напомним, ранее экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что действия министра инфраструктуры Владислава Криклия направлены только на личное обогащение, а его инициативы приведут к росту коррупции и развалу «Укрзализныци».