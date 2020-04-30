Группа украинских экспатов смогла улететь в Великобританию, несмотря на запрет правительства

Главное: Группа граждан Украины смогла улететь в Лондон, несмотря на карантин и запрет на авиаперевозки, действующий в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Самолет, вылет которого якобы был заблокирован по требованию Министерства иностранных дел Украины, вылетел из Борисполя вечером 29 апреля.

Детали: Авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с украинскими гражданами, имеющими долгосрочный контракт с работодателем в Великобритании. Как сообщает HromadskeUA на своей странице в Facebook, рейс PS1117 вылетел из Борисполя в 21:35 29 апреля, после почти что 9-часовой задержки.

В подтверждение этой информации издание опубликовало видео, снятое одним из пассажиров непосредственно на борту самолета.

Как сообщают #Буквы, украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Издание также опубликовало данные сервиса Flightradar,согласно которым самолет действительно покинул Киев. При этом не указывается пункт назначения борта

В тему: 7 апреля 2020 года Государственная пограничная служба Украины запретила пересечение границы любым способом, кроме как на автотранспорте, для которого останутся открытыми 19 пунктов пропуска.