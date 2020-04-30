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Коронавирус в аннексированном Крыму: самоизоляцию населения продлили еще на две недели

Коронавирус в аннексированном Крыму: самоизоляцию населения продлили еще на две недели

Главное: В аннексированном Крыму растет число больных коронавирусом. Карантин на полуострове продлен.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Данные на утро четверга, 30 апреля, привел т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.

За прошедшие сутки выявили еще три случая заразы. Общее число больных выросло до 92 человек. Никто не умер. Отмечается, что «двадцать случаев были завезены из-за границы, десять – из субъектов РФ, 62 случая – местные».

Отдельно считают больных в Севастополе: в городе коронавирус подтвержден у 73 людей.

Накануне режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) был продлен до 11 мая.

Российская администрация полуострова также сообщала: «С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются на обсервацию на две недели».

В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система.

Улицы городов полуострова патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 29 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирусом в Крыму массово заражаются медики.

28 апреля 2020 года стало известно, что в аэропорту Севастополя зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

Тэги: Крым, общество, Россия, здоровье, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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