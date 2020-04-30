Цены на нефть резво пошли вверх после новостей из США

Главное: Цены на нефть резко пошли вверх. Дорожают марки Brent и WTI.

Детали: В четверг, 30 апреля, на мировых биржах резко подскочили цены на нефть. Данные торгов свидетельствуют о скачке стоимости «черного золота».

Накануне стало ясно, что избыток нефти в США растет очень медленно, а спрос на бензин вновь восстанавливается. Данная новость воодушевила рынок.

Так, июньские фьючерсы марки Brent подскочили в цене на 9,3% до 24,64 доллара за баррель, а июльские выросли на 8,5% до 26,27 доллара за баррель.

Поднялась в цене и марка WTI: ее июньские фьючерсы подорожали на 14,87% до 17,3 доллара за баррель.

В тему 28 апреля 2020 года сообщалось, что цены на нефть продолжают свое падение.

21 апреля 2020 года ночью нефть WTI на бирже «раздавали» с доплатой.