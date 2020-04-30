Главное: Китайские ученые объяснили, почему люди повторно заболевают коронавирусом. Они выяснили, что COVID-19 остается в легких.

Детали: Китайские ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин узнали, почему люди, переболевшие коронавирусом, могут заболевать повторно.

Как цитируют их местные СМИ, дело в том, что зараза может оставаться глубоко в легких человека, а частицы вируса не обнаруживаются при тестировании.

Исследователи говорят, что при этом вирус может отсутствовать в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге.

Ученые говорят: «Скрытые штаммы в легких могут не вызывать никаких явных симптомов».

В тему 29 апреля 2020 года сообщалось, что ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса.

29 апреля 2020 года стало ясно, что американские тесты на коронавирус заражены.