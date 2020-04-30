Братьев Кличко поставили в один ряд с Тайсоном, Али, Форманом и другими легендами бокса

Главное: Братья Кличко вошли в топ лучших боксеров современности. Они оказались в одном списке с такими легендами бокса, как Мохаммед Али, Джордж Форман, Майк Тайсон.

Детали: Авторитетный американский портал CBS Sports составил рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории за последние 50 лет. Как сообщает LB.ua, в него вошли сразу два украинских спортсмена: Владимир Кличко занял восьмую строчку, а его старший брат Виталий — замыкает список. Между ними расположился нынешний чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Возглавил же список легендарный американец Мохаммед Али:

1. Мохаммед Али (США)

2. Ларри Холмс (США)

3. Джордж Форман (США)

4. Джо Фрейзер (США)

5. Леннокс Льюис (Великобритания)

6. Эвандер Холифилд (США)

7. Майк Тайсон (США)

8. Владимир Кличко (Украина)

9. Тайсон Фьюри (Великобритания)

10. Виталий Кличко (Украина).

Отметим, что в топе оказались представители всего трех стран — США, Великобритании и Украины.

В тему: В конце 2011 года братья Кличко попали в десятку авторитетного боксерского журнала The Ring.