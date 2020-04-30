Майские грозы в Украине затянутся на несколько дней: что говорят синоптики

Главное: Май в Украине начнется грозовыми дождями. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Детали: Уже с сегодняшнего дня, 30 апреля, в Украине возвращаются дожди. А с пятницы, 1 мая, на нашу страну обрушатся грозы, предупреждают в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что грозовые дожди в Украине могут идти до середины следующей недели.

Относительно сухая погода возможна лишь на юго-востоке.

При этом будет тепло: днем до 12-25 градусов, а ночью плюс 6-12.

В Киеве ожидаются грозы: днем будет плюс 18-20, а ночью 10-12 тепла.

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