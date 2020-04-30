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Курс гривны значительно укрепился: данные на 30 апреля 2020

Курс гривны значительно укрепился: данные на 30 апреля 2020

Главное: Курс гривны по отношению к доллару и евро укрепился. Котировки валют публикует НБУ.

Детали: В четверг, 30 апреля, Национальный банк укрепил курс украинской гривны. Об этом говорится на официальном сайте финансового регулятора.

Так, американский доллар упал в цене на восемь копеек и продается ниже психологической отметки – по 26,97 гривен.

Еще больше подешевел евро – сразу на девятнадцать копеек – до 29,24 гривен.

Отметим, что курс гривны понемногу укрепляется, несмотря на коронавирусный карантин в Украине.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

18 марта 2020 года «Приватбанк» прекратил продажу валюты.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, общество, доллар, гривна, экономика, курс валют, финансы, новости Украины

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