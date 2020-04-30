Цукерберг призвал не отменять коронавирусный карантин

Главное: Создатель Facebook Марк Цукерберг выступил за продление коронавирусного карантина в США. Миллиардер обосновал свою позицию.

Детали: Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что карантин из-за коронавируса COVID-19 необходимо продлить. Об этом он написал у себя на страницу.

Миллиардер признал, что «при нынешних ограничениях из-за режима самоизоляции возникают издержки для общества».

При этом Марк Цукерберг написал: «Я опасаюсь, что слишком быстрое открытие некоторых мест до того, как уровень инфекции снизится до самого минимального, гарантирует будущие вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические последствия».

В тему 14 августа 2019 года сообщалось, что Facebook наняла сотни подрядчиков для расшифровки разговоров пользователей.

18 октября 2018 года стало известно, что Цукерберга хотят выгнать из Facebook.