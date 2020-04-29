Как выяснилось, коронавирус вовсю «разгулялся» в Италии уже в январе. Но его приняли за грипп

Главное: Уже в конце января в итальянской Ломбардии насчитывалось как минимум 1200 человек, зараженных коронавирусом, однако им ставили диагноз «грипп». К такому выводу пришла исследовательская группа, в которую входили врачи-эпидемиологи и представители властей региона.

Детали: Несмотря на то, что первый случай заражения коронавирусом был официально выявлен в итальянской Ломбардии только 21 февраля, уже 26 января в регионе насчитывалось как минимум 1200 инфицированных.

Как передает Regnum, к такому выводу пришла исследовательская группа, в состав которой входили эксперты-эпидемиологи и представители местной власти.

По словам экспертов, медики почти месяц путали коронавирус с гриппом, что и позволило ему быстро распространиться по всей провинции и выйти за ее пределы.

По последним данным, общее число заражений коронавирусом в Италии достигло 203 591. От заразы скончались 27 682 человека. При этом 71 252 пациента уже выздоровели.

В тему: 27 апреля 2020 года мы писали, что власти Италии объявили о начале фазы «совместного существования с вирусом».

А 21 марта 2020 года сообщалось, что Италия побила очередной «рекорд» по суточной смертности от коронавируса.