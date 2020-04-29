Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса

Ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса

Главное: Коронавирус способен «поражать» сердце даже у людей, не имевших ранее сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из британского Вестминстерского университета.

Детали: Ученые из Вестминстерского университета (Великобритания) выяснили, что коронавирус способен воздействовать на работу сердца, что ведет к кислородному голоданию.

В результате у пациента может возникнуть миокардит ‒ обширный воспалительный процесс сердечной мышцы (миокарда), передает Actual News.

Исследователи отмечают, что подобная «напасть» подстерегает в т.ч. и людей, которые до «знакомства» с коронавирусом вообще не имели проблем с сердечно-сосудистой системой.

Определить же, поразила инфекция сердце или нет, можно по содержанию в крови белка тропонина.

В тему: 21 апреля 2020 года мы писали, что ученые выявили опасность коронавируса для курильщиков.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, что ученые смогли определить, на сколько лет коронавирус сокращает человеческую жизнь.

Тэги: ученые, общество, медицина, Европа, Великобритания, исследования, здоровье, мир, наука, сердце, сердечно-сосудистая система, сердечно-сосудистые заболевания, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
29.04.20 09:19

На кой этот цирк?!

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Всемирная организации здравоохранения распространяет фейки и запугивает людей
29.04.20 21:12

Всемирная организации здравоохранения распространяет фейки и запугивает людей

Автор: Денис Юрганов, Завтра

Выбор редакции
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 29 апреля 2020 года

Главные новости за 29 апреля 2020 года
29.04.20 18:59
527
Последние новости
29.04.20 20:54

Ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса
29.04.20 20:02

Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
29.04.20 19:26

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 29 апреля 2020
29.04.20 18:59

Главные новости за 29 апреля 2020 года
29.04.20 17:40

У монахов УПЦ хотят отнять Киево-Печерскую лавру – петиция набрала 25 тыс подписей
29.04.20 17:08

Кабмин решил открыть продуктовые рынки. Но уже нашлись недовольные
29.04.20 16:53

Названы ТОП-10 самых «зеленых» городов планеты
Фото и Видео
Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция
Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением
Антикарантинный Майдан: Предприниматели не расходятся и грозят правительству неповиновением
В сети опубликован фильм о наместнике Киево-Печерской лавры
В сети опубликован фильм о наместнике Киево-Печерской лавры
Главного конкурента Трампа на президентских выборах обвинили в изнасиловании
Главного конкурента Трампа на президентских выборах обвинили в изнасиловании
Сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области
Шкварки за 170 грн: стали известны расценки на еду в скандальном ресторане «слуги народа» в центре Киева
Шкварки за 170 грн: стали известны расценки на еду в скандальном ресторане «слуги народа» в центре Киева
Французские стоматологи уcтроили голый протест
Французские стоматологи уcтроили голый протест
Стало известно, когда в кошельках украинцев появятся 10-гривневые монетки
Стало известно, когда в кошельках украинцев появятся 10-гривневые монетки
Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией
Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.