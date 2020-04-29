Ученые выявили очередное жуткое свойство коронавируса

Главное: Коронавирус способен «поражать» сердце даже у людей, не имевших ранее сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из британского Вестминстерского университета.

Детали: Ученые из Вестминстерского университета (Великобритания) выяснили, что коронавирус способен воздействовать на работу сердца, что ведет к кислородному голоданию.

В результате у пациента может возникнуть миокардит ‒ обширный воспалительный процесс сердечной мышцы (миокарда), передает Actual News.

Исследователи отмечают, что подобная «напасть» подстерегает в т.ч. и людей, которые до «знакомства» с коронавирусом вообще не имели проблем с сердечно-сосудистой системой.

Определить же, поразила инфекция сердце или нет, можно по содержанию в крови белка тропонина.

В тему: 21 апреля 2020 года мы писали, что ученые выявили опасность коронавируса для курильщиков.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, что ученые смогли определить, на сколько лет коронавирус сокращает человеческую жизнь.