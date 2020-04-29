Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 29 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 29 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 142 942, смертей ‒ 218 649, а выздоровлений ‒ 948 545. В Украине же выявлено 9 866 инфицированных, зафиксировано 250 смертей и 1 103 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 015 289 (смертей ‒ 58 529), Испании ‒ 236 899 (24 275), Италии ‒ 201 505 (27 359), Франции ‒ 169 053 (23 694), Великобритании ‒ 162 350 (21 745), Германии ‒ 160 479 (6 314), Турции ‒ 114 653 (2 992), России ‒ 99 399 (972), Иране ‒ 93 657 (5 957), Китае ‒ 83 940 (4 637), Бразилии ‒ 73 235 (5 083), Канаде ‒ 51 184 (2 985), Бельгии ‒ 47 859 (7 501), Нидерландах ‒ 38 998 (4 727), Индии ‒ 31 787 (1 008), Перу ‒ 31 190 (854) и Швейцарии ‒ 29 407 (1 699).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 29 апреля 2020 года мы писали, что коронавирус вынудил организаторов «Оскара» кардинально изменить правила премии.

А 28 апреля 2020 года сообщалось, что американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса.