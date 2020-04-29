У монахов УПЦ хотят отнять Киево-Печерскую лавру – петиция набрала 25 тыс подписей

Главное: Петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ набрала 25 тыс подписей. Опубликована петиция с просьбой не передавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ. Петиция содержит аргументацию.

Детали: Президента Украины Владимира Зеленского призывают прекратить использовать Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церковью.

Об этом говорится в электронной петиции № 22 / 092966-эп, которую зарегистрировали на сайте главы государства 15 апреля, сообщают «Вести».

Авторы петиции призывают прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церковью путем расторжения договора аренды и передать храм в использование Православной Церкви Украины.

По состоянию на 29 апреля петиция набрала 25 191 голосов. Это значит, что ее должен рассмотреть Президент.

Как сообщалось, украинцы собирают подписи, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской Православной Церкви и чтобы отклонить петицию № 22/092966-еп о передаче ее ПЦУ. Соответствующая петиция № 22/094164-еп была опубликована на сайте Президента Украины 27 апреля. В течение 90 дней необходимо собрать 25 тысяч голосов.

Ознакомиться с полным текстом петиции № 22/094164-еп и подписаться можно здесь.

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