Главные новости за 29 апреля 2020 года

— Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требуют смягчения условий карантина, введенного из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19, и равных условий для всех. Один из журналистов, ведущих прямую трансляцию, заявил об избиении правоохранителями.

— В Киеве продолжается акция протеста владельцев малого и среднего бизнеса с требованием смягчить условия карантина. Бизнесмены грозятся игнорировать решения правительства, начиная с 1 мая.

— Правительство Украины решило открыть некоторые рынки с 1 мая текущего года. Для этого необходимо соблюдать некоторые условия. При этом власти Тернополя уже отказались от такого шага вплоть до 11 мая.

— С 1 июля 2020 года бытовые потребители газа в Украине начнут оплачивать его по цене, установленной для промышленности. С учетом нынешних цен увеличение стоимости составит не менее гривны за кубометр. При этом никаких изменений с точки зрения выбора поставщика не ожидается.

— Правительство предлагает амнистию для заключенных в Украине в связи с распространением коронавируса. В случае если соответствующий законопроект будет принят, на свободе окажутся более 3 тыс. заключенных.

— Министерство внутренних дел Украины переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в связи с карантинными ограничениями на фоне распространения коронавирусной болезни. При этом точные сроки введения системы не указываются.

— В Украине появится монета в 10 гривен. Ее введут в обращение уже с 3 июня.

— СМИ опубликовали меню скандального ресторана «Велюр» в центре Киева, который, по данным журналистов, продолжал работать, несмотря на действующий в городе с стране карантин. Обычные шкварки с луком стоят здесь более 150 грн, а чай из ягод — без малого 600 грн.

— Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в изнасиловании. Произошло это за считанные месяцы до выборов главы государства.

— В возрасте 53 лет скончался известный индийский актер Ирфан Хан. Он снялся в таких культовых фильмах как «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи».

— В Центре по контролю и профилактике заболеваний США были нарушены производственные процессы. В результате произошло загрязнение тестовых наборов для обнаружения коронавируса зараженным коронавирусной инфекцией материалом.

— Премия «Оскар» временно меняет правила из-за пандемии коронавируса. Теперь в отборе могут участвовать фильмы, которые не показывали в кинотеатрах.

— Стало известно, как можно быстро извлекать медиаконтект из файлов Microsoft Office. Для этого нужно просто превратить их в архив путем изменения расширения на .zip.